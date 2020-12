Im Seniorenwohnpark Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) wird am Donnerstagvormittag ein mobiles Corona-Impfteam aus Tübingen erwartet. Dort sollen 40 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft werden. Ebenfalls am Donnerstagvormittag kommt ein mobiles Team aus Freiburg in ein Pflegeheim in Singen (Kreis Konstanz).