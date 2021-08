In der Region Bodensee-Oberschwaben finden in diesen Wochen viele mobile Impfaktionen statt. Vielerorts wird jetzt auch vor Ort geimpft, wie in Tengen (Kreis Konstanz) vor einem Supermarkt. Dazu gibt's eine süße Belohnung.

Ohne Voranmeldung kann sich jede und jeder bei dieser Aktion gegen das Coronavirus impfen lassen. Sie findet am Montagnachmittag auf dem Parkplatz von Edeka-Münchow in Tengen statt. Damit lässt sich der Einkauf mit einer Impfung unkompliziert verbinden. Dazu gibt es einen Gutschein für Kaffee und Kuchen, den die Impflinge im Anschluss erhalten.

"Wir wollen es den Menschen leicht machen, damit sich möglichst viele impfen lassen", so der Tengener Bürgermeister Marian Schreier (SPD). Er hat diese mobile Impfaktion zusammen mit dem Kreisimpfzentrum Singen und Edeka Münchow ins Leben gerufen.

Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen, angeboten werden die Impfstoffe Biontech oder Moderna sowie der Impfstoff Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht werden muss. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Konstanz. Geimpft wird durch die mobilen Impfteams des Kreisimpfzentrums.

Weitere Vor-Ort-Impfaktionen im Kreis Konstanz

Darüberhinaus finden an einzelnen Tagen noch bis Anfang September zahlreiche mobile Impfaktionen des Kreisimpfzentrums Singen statt. "Impfen am Badestrand" wird zum Beispiel diese Woche in Singen am Aachbad angeboten. In Gaienhofen gibt es die Aktion "Impfen beim Promenadenkonzert". Der Eintritt zum Konzert am Abend ist frei. Dazu gibt es die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

DranbleibenBW - Landkreise beteiligen sich an Impfkampagne

Ähnliche Angebot laufen auch im Bodenseekreis. Im Bodenseecenter in Friedrichshafen wird diese Woche an zwei Tagen geimpft. Weil mittlerweile mehr Impfstoff verfügbar sei, könnten jetzt vielfältige Impfangebote gemacht werden, heißt es vom Landratsamt. Die Impfstoffe Johnson & Johnson und Biontech stehen zur Verfügung. Mitbringen muss man den Personalausweis oder Reisepass und, wenn vorhanden, die Krankenversichertenkarte und den Impfpass.

Man beteilige sich mit dem mobilen Impfangebot an der Initiative "Dranbleiben BW" des Landes Baden-Württemberg. Im Rahmen der Impfkampagne des Landes laufen derzeit im ganzen Land mobile Impfaktionen. Grund für die Kampagne des Sozialministeriums ist die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Virus, die es einzudämmen gelte.

Auch der Landkreis Biberach macht mit. Im August laufen noch viele Impfaktionen im Landkreis. Zum Beispiel auf dem Wochenmarkt in Laupheim oder beim Interreligiösen Gebetsladen "Come In" in Biberach.