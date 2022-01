Das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik bietet am Dienstag eine Impfaktion in Baienfurt (Kreis Ravensburg) an. Das Team ist noch bis 15 Uhr in der Gemeindehalle, teilte ein Sprecher mit. Eine Corona-Schutzimpfung sei ohne Anmeldung für Impfwillige ab 12 Jahren möglich.