Ohne sie hätten wir alle ein Problem: Angestellte im Supermarkt sorgen auch in Corona-Zeiten dafür, dass wir Lebensmittel einkaufen können. Aber sie arbeiten am Limit. Moderatorin Jana Kübel möchte einfach Danke sagen für das, was die Mitarbeiter leisten, und arbeitet einen Tag in einem Supermarkt in Winterbach mit. mehr...