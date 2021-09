In Immenstaad (Bodenseekreis) findet am Donnerstag ein großer Workshop zum Klimawandel mit 50 Teilnehmenden aus Politik, Landwirtschaft, Naturschutz und Raumplanung statt. Es soll an einem Leitbild für einen klimasicheren Landkreis gearbeitet werden, so das Landratsamt. Außerdem stellt ein Projektteam der Universität Freiburg die Ergebnisse einer Klimaanalyse für den Bodenseekreis vor. Besprochen wird auch, wie stark die Region zukünftig und schon jetzt von Spätfrost, Hochwasser, Hitze oder Starkregen betroffen. Der Landkreis beteiligt sich mit fünf weiteren Kommunen und Kreisen im Land an dem Forschungsprojekt zum Klimawandel LoKlim der Uni Freiburg.