Narrenpolizist schnappt echte Diebe in Immenstaad

Ein Narr hat in Immenstaad im Bodenseekreis seine Funktion wörtlich genommen. Der Narrenpolizist der Henneschlitter-Zunft hat zwei echte Diebe überführt.

Eine Frau hatte am Freitag zwei Tatverdächtige dabei beobachtet, wie sie vor einem Anwesen Pakete aufrissen und mit dem Diebesgut von dannen zogen. Ihre Beobachtungen teilte sie mit detaillierter Beschreibung dem Narrenpolizisten mit, der eine wichtige Rolle in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht spielt, aber kein echter Gesetzeshüter ist. Der Narrenpolizist führt in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht normalerweise die Umzüge an, mit Polizeimütze und einer Schelle. Aber er ist eben nur ein Polizist in Verkleidung.

Narrenpolizist nimmt Verfolgung auf

Der Narrenpolizist der Henneschlitter-Zunft machte seinem Namen am Freitag dann alle Ehre. Er erkannte die Diebe kurze Zeit später auf einer Straße wieder. Er verständigte die richtige Polizei und nahm selbst die Verfolgung auf. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen fest und stellten das Diebesgut sicher.