Die Kletterparks im Land, darunter auch der Abenteuerpark in Immenstaad (Bodenseekreis), klagen vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe gegen ihre coronabedingte Schließung. Sie berufen sich auf ein Urteil in Niedersachsen, wonach der Aufenthalt im Freien nur eine geringe Infektionsgefahr berge und eine Schließung unangemessen sei. Wie der Leiter des Immenstaader Kletterparcous dem SWR sagte, wurde die Klage gestern von einem Park in Karlsruhe stellvertretend für Alle eingereicht.