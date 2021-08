per Mail teilen

Paul Belthle ist vermutlich Deutschlands jüngster Ölmüller. Der 14-Jährige aus Beuron-Thiergarten (Kreis Sigmaringen) stellt selbst Öle her. Angefangen hat es mit einem Weihnachtsgeschenk.

12-Jährige bekommen normalerweise zu Weihnachten eine Playstation, ein Smartphone oder coole Klamotten - für Paul Belthle lag eine Ölmühle unterm Weihnachtsbaum. Das Geschenk hat den Jungen nicht enttäuscht, noch an Heiligabend hat er das erste Öl hergestellt. Zunächst verschenkte er seine Öle an die Familie und Freunde. Schnell hat es sich herumgesprochen, das Interesse an seinem Produkt stieg und Paul kam auf die Idee, auch mal ein bisschen Geld für seine selbstgepressten Öle zu verlangen.

Schule und Ölmühle passen bei Paul gut unter einen Hut

Inzwischen hat er eine größere Ölmühle, einen richtigen Laden und Bestellungen nimmt er übers Internet an. Die Schule bekommt der rührige Jugendliche nebenher gut hin. Das muss er auch, denn "wenn die Schule nicht läuft, läuft die Ölmühle nicht", zitiert Paul seine Mutter.

Ölmüller Paul hat einen hohen Anspruch an seine Produkte. Seine Öle presst er ausschließlich kalt, die eingesetzten Bio-Produkte müssen aus der Region stammen und alle Pflanzenteile werden verwertet.

Regional und Bio muss es sein

Der junge Unternehmer ist immer "am Schaffen". Im Gespräch mit SWR-Moderator Patrick van Odijk verrät er, wann er seine Kumpels trifft und welche Hobbys er - neben Schule, Ölmühle und kleiner Schmiede - außerdem noch pflegt.

Start-up-Unternehmer mit 14 Jahren

Weil Paul Belthle mit 14 noch nicht geschäftsfähig ist, muss er alle Entscheidungen mit seinem Vater absprechen, denn der ist Firmenchef auf dem Papier. Tatkräftige Hilfe bekommt Paul von Familienmitgliedern, Freunden und diesen Sommer auch noch von den Mitarbeitern seines Vaters, dessen Betrieb wegen Corona stillsteht. So beschäftigt ist Pauls dringendster Wunsch, möglichst bald den Führerschein fürs Mofa zu bekommen. Dann ist er nochmal ein bisschen selbständiger.