Sie ist erst 22 Jahre alt und von Beruf Radsportprofi. Beim Frauenrennen zum Tourstart der Tour de France hat Liane Lippert als beste Deutsche den 10. Platz belegt und bleibt damit beste Nachwuchsfahrerin der World Tour 2020.

Die Friedrichshafenerin war unter anderem Junioren-Europameisterin im Straßenrennen und vor zwei Jahren Deutsche Meisterin. Inzwischen fährt sie für das holländische Team Sunweb. Derzeit trägt sie das blaue Trikot der Women's World Tour, der höchsten Kategorie im Radsport.

Frauenradsport holt auf

Liane Lippert hält sich aus Trainingsgründen gerade nicht am Bodensee auf. Deshalb hat SWR-Moderatorin Tina Löscher sie per Videotelefon gefragt, was sie sich für die Entwicklung des Frauenradsports wünscht.

Die Profi-Radsportlerin Liane Lippert hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Begonnen hat ihre Karriere beim RSV Seerose Friedrichshafen, inzwischen ist sie beim holländischen Team Sunweb unter Vertrag. Woher ihre Begeisterung für den Radsport kommt und wie schwierig es war, Training und Schule unter einen Hut zu bringen, erzählt die 22-Jährige im zweiten Teil des Gesprächs.

Das Leben von Liane Lippert als Radsportprofi ist ziemlich durchgetaktet. Für ihr Team Sunweb, bei dem sie unter Vertrag steht, ist sie weltweit zu Rennen in Italien, Spanien, Norwegen oder auch Australien unterwegs. Bei welchem Rennen sie als nächstes startet und was sie dabei am meisten vermisst, erzählt sie im dritten Teil des Gesprächs mit SWR-Reporterin Tina Löschner.