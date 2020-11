per Mail teilen

Lena Reiner aus Friedrichshafen ist Fotografin. Im vergangenen Jahr reiste sie in das Bürgerkriegsland Syrien. Von dort hat sie Bilder über Schönheit und Schrecken mitgebracht.

Lena Reiner ist vergangenes Jahr privat durch das Bürgerkriegsland Syrien gereist. Die Fotos ihrer Reise stellt sie zurzeit im Stadtarchiv Friedrichshafen aus. Die Ausstellung heißt: "Syria's beauty and the beast", zu Deutsch etwa: "Syriens Schönheit und Schrecken". Welche Schwierigkeiten die 31-Jährige bei der Einreise hatte und wie sie als Deutsche in Syrien empfangen wurde, darüber hat SWR-Moderator Patrick van Odijk mit der Fotografin gesprochen.

Lebensmotto in Syrien: "Weitermachen"

Eine Woche reiste die Fotografin durch das Bürgerkriegsland. Sie fotografierte unter anderem ein zerstörtes Haus in Aleppo. An einer Wand steht der Spruch: "Im Krieg wird alles gut, sobald ich lächle". Die 31-Jährige stellte fest: Mitten in der Zerstörung geht das alltägliche Leben weiter.

Engagement für Flüchtlinge

Neben Syrien bereiste die Fotografin im vergangenen Jahr auch Flüchtlingslager auf dem Balkan. Insbesondere in Bosnien. Kaum jemand kümmere sich darum, wie es in dem kleinen Land aussieht, das vor gar nicht allzu langer Zeit selbst ein Kriegsgebiet war, so Reiner.

Die Menschenfotografin vom Bodensee

Viele kennen die Fotografin auch durch ihre Plakataktion "Not for Sale" - "Nicht zu verkaufen". Die Kampagne richtet sich gegen sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen. 163 Jugendliche und Kinder wurden im Jahr 2017 in Deutschland Opfer kommerzieller sexueller Ausbeutung. Das muss aufhören, sagt die Friedrichshafener Fotografin.

Eindrücke aus der Syrien-Ausstellung

Die Ausstellung "Syria's beauty and the beast" im Stadtarchiv Friedrichshafen ist bis zum 10. April zu sehen. Der Eintritt ist frei.