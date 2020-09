per Mail teilen

Leo Hiemer ist Filmproduzent, Regisseur und Autor. Nun hat er auch eine Ausstellung gemacht. Darin geht es um Gabriele "Gabi" Schwarz. Das Mädchen aus dem Allgäu wurde als Fünfjährige in Auschwitz ermordet.

Das Thema beschäftigt Leo Hiemer seit vielen Jahren. Einen Film über das Schicksal des Mädchens mit dem Titel "Leni muss fort" hat er bereits 1994 gedreht und nach weiteren Recherchen ein Buch darüber herausgebracht.

Das Schicksal von Gabi Schwarz

Während der NS-Zeit wuchs die kleine Gabi Schwarz bei einer Pflegefamilie in Stiefenhofen im Allgäu (Kreis Lindau) auf. Das Mädchen hatte jüdische Großeltern, was dem damaligen Ortsvorsteher genug Anlass war, es in ein Konzentrationslager bringen zu lassen.

Von Gabi sind viele Fotos erhalten

In der Ausstellung "Geliebte Gabi" im Bauernhausmuseum in Wolfegg ist anhand von Fotos, Kleidern und Spielsachen das kurze Leben von Gabi dokumentiert. Eines der Exponate ist eine Kamera, die eine ganz besondere Rolle spielt.

SWR-Moderatorin Marion Kynaß hat den 66-Jährigen gefragt, weshalb ihn die Geschichte jahrelang nicht losgelassen hat und warum es für ihn wichtig ist, das dunkle Kapitel der NS-Diktatur wach zu halten.

Leo Hiemer ist in Maierhöfen geboren und aufgewachsen. Schon während seines Studiums der Germanistik und Geschichte hat Leo Hiemer begonnen, Filme zu drehen. Nach Stationen in Tübingen, Göttingen, Heidelberg und Detmold kehrte er vor 20 Jahren wieder ins Allgäu zurück.

In der Ferne die Werte der Heimat erkannt.

In seinen Filmen setzt er sich oft mit seiner Allgäuer Heimat auseinander. Einer seiner ersten Kinofilme "Daheim sterben die Leut" war 1986 einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland und hat Kultstatus erreicht. Was ihn bewogen hat ins Allgäu zurückzukehren und warum er gerne dort lebt, erzählt er im zweiten Teil des Gesprächs.

Neben vielen anderen Projekten hat Leo Hiemer auch Drehbücher für die SWR-Serie "Die Fallers" geschrieben. Der Autor und Filmemacher plant inzwischen bereits sein nächstes Projekt. Es soll es um den Bauernkrieg gehen, den großen Aufstand gegen die Herrschaft, wie Hiemer ihn nennt. Besonders interessieren ihn dabei die Grundfragen:

"Wie schaffen wir eine gerechte Ordnung, wie machen wir die Welt gerechter?" Leo Hiemer

Die zentrale Figur um die es gehen soll, ist der "Knopf zu Leubas", Anführer der Kemptener Bauern. Fertig sein will er bis 2025 - wenn sich der Bauernkrieg zum 500. Mal jährt. Ein weiteres spannendes Stück Geschichte, geschrieben im Allgäu.