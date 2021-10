IKEA eröffnet "Pop-up"-Laden in der Innenstadt

Der schwedische Möbelkonzern IKEA testet an zwei Standorten bundesweit ein neues Ladenkonzept, einer davon ist Ravensburg. Nach Angaben des Unternehmens soll der sogenannte "IKEA Pop-up" die bestehende Bestell- und Abholstation nahe der Eissporthalle ablösen. Anfang kommenden Jahres will das Einrichtungshaus den Laden in einem Einkaufszentrum in der Ravensburger Innenstadt eröffnen. Für die Dauer von maximal 18 Monaten, danach entscheide man, wie es weitergehe. Der "IKEA Pop-up" unterstütze Kunden bei der Suche, Planung und Bestellung von Möbeln, zum Beispiel einer Küche. Mitnahmeartikel wie Teelichter werde es nicht geben. Die bestehende Bestell- und Abholstation in Ravensburg wird zum Jahresende geschlossen. Außer in Ravensburg testet IKEA das neue Konzept noch im niedersächsischen Wolfsburg.