Unternehmen im Raum Bodensee-Oberschwaben sorgen sich um Stromversorgung

Die Unternehmen in der Region Bodensee-Oberschwaben fürchten Probleme mit der Stromversorgung. Grund ist die Abschaltung des Kernkraftwerks Gundremmingen in Bayern zum Jahresende. Das geht aus einer Mitteilung der Industrie und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben in Weingarten hervor. Die Region sei als starker Industrie- und Produktionsstandort auf eine verlässliche Stromversorgung angewiesen, so IHK-Hauptgeschäftsführerin Antje Gering. Der Ausbau von erneuerbaren Energien und Stromtrassen gehe zu langsam voran. Der Wegfall des Atomstroms könne deswegen nicht kompensiert werden. Die IHK fordert, den Netzausbau voranzutreiben und Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.