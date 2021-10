IHK Hochrhein-Bodensee sieht Handel und Dienstleister wieder im Aufwärtstrend

Die Wirtschaft befindet sich auch am Bodensee auf Erholungskurs. Wie die IHK Hochrhein-Bodensee mitteilte, liegen die Werte für die Region beim IHK-Konjunkturklimaindex zwar noch unter dem Landesdurchschnitt, das sei aber kein dauerhafter Trend. Beim Handel und in der Dienstleistungsbranche berichteten die Unternehmen von einer besseren wirtschaftlichen Lage und blickten optimistischer in die Zukunft. In der Industrie ist die Stimmung laut IHK Hochrhein-Bodensee dagegen aktuell gedämpft. Hintergrund seien steigende Energie- und Rohstoffpreise und Unsicherheiten in den Lieferketten. Andere Branchen beklagten den zunehmenden Fachkräftebedarf.