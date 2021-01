Die Unternehmen in der Region sehen kaum noch Möglichkeiten, die Homeoffice-Arbeit von Beschäftigten weiter auszubauen. Davon geht die IHK Bodensee-Oberschwaben aus. Eine Ausweitung hatten gestern der Bund und die Länder wegen der weiter hohen Corona-Fallzahlen gefordert. So heißt es etwa beim Automobilzulieferer ZF, allein am Standort Friedrichshafen könnten knapp 7.000 von 9.700 Mitarbeitern zuhause arbeiten. Weltweit habe man für rund 60.000 Mitarbeiter die Voraussetzungen dafür geschaffen, ein Drittel der Beschäftigten weltweit. Dennoch analysiere man, ob es noch mehr Arbeit ins Homeoffice vergelgt werden könne, so ein ZF-Sprecher.