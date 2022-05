IHK: Ukraine-Krieg hat Auswirkungen auf regionale Wirtschaft

In Folge des Ukraine-Kriegs verschlechtert sich das Konjunkturklima in der regionalen Wirtschaft. Nach Angaben der IHK Hochrhein-Bodensee mit Sitz in Konstanz werden insbesondere die deutlich spürbaren Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe sowie die Störungen in den Lieferketten für die Unternehmen zunehmend zur Bedrohung. Dabei überlagerten sich Effekte des Krieges mit den Auswirkungen der noch nicht überstandenen Corona-Pandemie. Im regionalen Handel bewerteten laut IHK mehr als die Hälfte der Händler das Kaufverhalten ihrer Kundinnen und Kunden als zurückhaltend. Der Bezirk der IHK Hochrhein-Bodensee umfasst die Landkreise Konstanz, Waldshut und Lörrach.