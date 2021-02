Viele Unternehmen in der Region Hochrhein-Bodensee blicken mit Sorge in die Zukunft. Das belegt die aktuelle Konjunkturumfrage die Industrie- und Handelskammer in Konstanz. Danach sind die Erwartungen in Handel und Gewerbe aufgrund der Corona-Pandemie weiter gesunken. Rund 60 Prozent bemängeln sinkende Umsätze und glauben, dass sich die Situation aufgrund der Corona-Krise noch verschärft. Die Industrie hingegen verzeichnet eine steigende Auslastung. Weil nicht vom Lockdown betroffen, sei sie derzeit Zugpferd der Konjunktur, so die IHK Hochrhein-Bodensee. Ein Drittel der Industriebetriebe spreche von steigenden Auftragseingängen, die Hälfte von einem stabilen Niveau.