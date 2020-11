per Mail teilen

Die Einzelhandelsumsätze in den Innenstädten sind seit Beginn des November-Lockdowns um 40 bis 60 Prozent zurückgegangen. Das geht aus einer Erhebung der Industrie- und Handelskammer Bodensee- Oberschwaben hervor. Weil Gaststätten geschlossen sind, fehle es an wichtigen Anreizen für den vorweihnachtlichen Einkaufsbummel durch die Innenstädte, heißt es in dem Papier.