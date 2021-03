Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben mit Sitz in Weingarten erhält vom Land rund 16.000 kostenlose Corona-Schnelltests. Diese würden im Bodenseekreis und in den Kreisen Ravensburg und Sigmaringen an Betriebe mit Grenzpendlern weitergegeben, heißt es in einer Mitteilung. Es geht um Mitarbeiter, die in der Schweiz wohnen und um diejenigen, die zur Erbringung von Dienstleistungen in die Schweiz reisen müssen. Die Landesregierung stellt Unternehmen in der Grenzregion zu Frankreich und der Schweiz insgesamt 300.000 kostenlose Corona-Schnelltests zur Verfügung. Sie sollen übergangsweise bis voraussichtlich Ende März dazu beitragen, den Grenzverkehr sicherzustellen.