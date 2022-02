IHK befürchtet höhere Strompreise in Oberschwaben

per Mail teilen

Die IHK Bodensee-Oberschwaben in Weingarten (Kreis Ravensburg) befürchtet aufgrund des schleppendes Ausbaus der Stromnetze wie der Trasse Süd-Link weiter steigende Strompreise. Süd-Link soll in Zukunft über mehrere hundert Kilometer Strom von Windkraftanlagen im Norden in den Süden transportieren. Der Bau der Trasse werde von Jahr zu Jahr verschoben, sagte Stefan Kesenheimer, Energieexperte der IHK Bodensee-Oberschwaben. Gleichzeitig steigt laut Kesenheimer die Nachfrage nach Strom aus erneuerbaren Energien. Wenn aber nicht genügend Grünstrom produziert werde, habe dies auch Strompreissteigerungen zur Folge. Die IHK fordert daher die Absenkung der Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß und eine bessere Koordination der Strompolitik zwischen Bund und Ländern.