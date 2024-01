Protest gegen Kürzungen: Kundgebung der IG Metall bei Diehl Controls in Wangen

Die IG Metall hat am Mittwochnachmittag in Wangen zum Protest aufgerufen. Denn bei Diehl Controls sollen bis zu 320 Arbeitsplätze gestrichen werden.

Beim Elektronikteilehersteller Diehl Controls in Wangen im Allgäu läuft derzeit eine Kundgebung der IG Metall. Ab diesem Jahr sollen zahlreiche Stellen gestrichen werden, das hat das Unternehmen angekündigt. Die Gewerkschaft IG Metall hatte darum zum Protest aufgerufen.

Zur Stunde läuft die Kundgebung, zu der IG Metall und Betriebsräte vor den Toren des Diehl-Werks aufgerufen haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über den geplanten Stellenabbau informiert. Mehr als 300 Arbeitsplätze könnten wegfallen, das sei unverständlich, so die IG Metall.

Bei Diehl in Wangen im Allgäu werden Elektronikteile für Kühlschränke und Waschmaschinen hergestellt. Derzeit sind dort 540 Mitarbeitende beschäftigt. Laut Geschäftsleitung sind die Produktionskosten zu hoch, man wolle jetzt in Ruhe mit Arbeitnehmervertretern über die Personal-Kürzungen sprechen.

Diehl Controls: Auslagerung in Werke im Ausland

Das Unternehmen sieht sich nicht mehr konkurrenzfähig und plant, seine Steuerungen für Haushaltsgeräte im Ausland zu bauen. Vergangenes Jahr wurde ein zweites Werk in China eröffnet. Außerdem starteten Anfang des Jahres 2023 die Bauarbeiten für einen neuen Produktionsstandort in Rumänien. Diehl Controls beschäftigt insgesamt rund 3.000 Menschen an insgesamt acht Standorten in China, Mexiko, den USA und Europa.

Diehl Controls ist das Nachfolgeunternehmen von Diehl-Ako. Ako war mit mehr als 1.000 Mitarbeitern einst größter Arbeitgeber in Wangen.