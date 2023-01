IG Metall am Bodensee gewinnt viele Mitglieder

Die IG Metall in der Region Bodensee-Oberschwaben hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben viele neue Mitglieder gewonnen.

Von einem neuen Mitgliederrekord spricht die IG Metall Geschäftsstelle Friedrichshafen-Oberschwaben. Zum Jahresende verzeichnete sie insgesamt knapp 17.000 Mitglieder, rund 1.800 davon hätten sich im vergangenen Jahr neu angeschlossen. Das ist ein Plus von knapp drei Prozent. Noch höher ist der prozentuale Zuwachs in der Geschäftsstelle Singen mit rund sechs Prozent. Gut 950 Neu-Mitglieder, das sei neuer Rekord in Singen, so die IG Metall.

Arbeitskampf bringt Angestellte zusammen

Die vergangene Tarifrunde habe gezeigt, dass die Gewerkschaft auch in schwierigen Zeiten ein Garant für gute Löhne und Arbeitsbedingungen sei, so Helene Sommer, erste Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben und Singen. "Auch Beschäftigte, die nicht im Genuss einer Tarifbindung stehen, nehmen dies zum Anlass, sich zu organisieren, um auch ihre Bedingungen zu verbessern", zieht Sommer zufrieden Bilanz. Die IG Metall habe im vergangenen Jahr in mehreren Fällen bei Betriebsratsgründungen unterstützt.

Je mehr Mitglieder man habe, desto durchsetzungsfähiger sei man. Insofern schaue man optimistisch auf die kommenden Herausforderungen, so Sommer.