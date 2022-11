IG Metall am Bodensee zufrieden mit Verhandlungsergebnis

Nach langen Verhandlungen hat sich die IG Metall mit den Arbeitgebern auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigen in der Metall- und Elektroindustrie geeinigt. Am Bodensee ist man zufrieden.

Der Tarifabschluss in der Metall- und Eletrobranche wird auch von Gewerkschaftsvertretern in der Region Bodensee-Oberschwaben positiv bewertet. Vereinbart wurde, die Tarifgehälter in zwei Stufen um 5,2 Prozent ab nächsten Juni anzuheben und um 3,3 Prozent ab Mai 2024 bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Zusätzlich gibt es eine Pauschale von 3.000 Euro. Die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, Helene Sommer, zeigte sich insgesamt zufrieden. Verhandlungsergebnisse seien aber immer auch Kompromisse, so Sommer.

Einigung nach langen Verhandlungen

Die am Donnerstag gestartete fünfte Verhandlungsrunde lief bis weit in die Nacht hinein. Dabei aber kam es zur Einigung zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall für den Pilotbezirk Baden-Württemberg.

Zuvor hatte es auch in der Region Bodensee-Oberschwaben immer wieder Warnstreiks gegeben. Noch am Dienstag hatten sich laut Gewerkschaftsangaben wieder rund 3.000 Beschäftige an Warnstreiks im Kreis Biberach beteiligt.