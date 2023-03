Unbekannte haben auf den Namen eines Mannes aus Mengen (Kreis Sigmaringen) Pizza im Wert von 2.500 Euro bestellt. Das war nicht der einzige Missbrauch seiner Identität.

Ein 50-jähriger Mann aus Mengen im Kreis Sigmaringen ist offenbar in kurzer Zeit zweimal Opfer eines Identitätsmissbrauchs geworden. Unbekannte hatten laut Polizei in der Nacht auf Freitag Rettungskräfte per Notruf-App zu einem vermeintlichen Brand an seine Adresse gerufen.

Pizzeria hatte Bestellung schon zur Hälfte gebacken

Der 50-Jährige war mit einem Live-Stream im Internet online, als Rettungskräfte bei ihm eintrafen. Ihnen erzählte er, dass kurz zuvor eine Pizza-Bestellung im Wert von 2.500 Euro auf seinen Namen getätigt worden sei. Ein Restaurant aus Berlin habe bei dem Mann angerufen und sich erkundigt, ob die Bestellung aus angeblichem karitativen Anlass seine Richtigkeit habe. Zu dem Zeitpunkt sei schon die Hälfte der Pizzas gebacken gewesen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufen. Sollten der oder die Täter ermittelt werden, müssten diese mit hohen finanziellen Forderungen rechnen.