Nach einem Unfall mit einem Toten in Bad Schussenried (Kreis Biberach) am Mittwoch ist die Identität des Mannes noch immer unbekannt. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise. Der Tote wird laut Polizei auf 35 Jahre geschätzt, sei groß, schlank mit Glatze und Vollbart. Außerdem trage er eine große Löwen-Tätowierung auf dem Rücken. Ein Zeuge hatte den leblosen Körper in der Nähe des Bahnhofs in Bad Schussenried gefunden.