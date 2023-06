ICE hält ab Sonntag erstmals in Oberschwaben

Ab Sonntag fährt ein ICE von Dortmund nach Innsbruck auf der Strecke der Südbahn. Der Schnellzug hält erstmals in Biberach, Ravensburg, Friedrichshafen und Lindau-Reutin.

Der ICE macht ab Sonntag Halt in Biberach, Ravensburg und Friedrichshafen sowie in Lindau-Reutin. Der Schnellzug ist auf der bisherigen Intercity-Verbindung von Dortmund nach Innsbruck unterwegs.

Modernere Züge mit mehr Komfort

Die Bahn setzt nach eigenen Angaben auf der Strecke nun neue, kurze ICE-4-Züge ein mit fast 450 Sitzplätzen. Die Züge seien moderner als die IC-Züge und hätten mehr Komfort, etwa durch WLAN und ein Bordbistro, heißt es vom Fahrgastverband PRO BAHN.

Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke (parteilos) verspricht sich von dem ICE-Halt auch einen Prestigegewinn für seine Stadt.

"Ein ICE ist natürlich auch nur ein Zug, aber ein besonderer, der deutschlandweit, sogar europaweit Aufmerksamkeit erzeugt."

Kein Halt in Aulendorf und Göppingen

Anders als bisher auf der Intercity-Strecke wird der Zug nicht in Göppingen und Aulendorf (Kreis Ravensburg) halten, weil die Bahnsteige dort für den ICE zu niedrig seien, so die Deutsche Bahn. Die ICEs hätten ihre unterste Eintrittstufe auf der Höhe eines 76-Zentimeter-Bahnsteigs und keine weitere Trittstufe darunter, wie bei älteren Zügen, sagt Joachim Barth vom Fahrgastverband PRO BAHN in Baden-Württemberg. In Bahnhöfen wie Aulendorf und Göppingen sei der Tritt vom Bahnsteig auf die unterste Stufe des ICE zu hoch.

Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth (parteilos) kritisiert, dass die Bahn sich nicht rechtzeitig um eine Erhöhung des Bahnsteiges gekümmert habe. Er habe die Bahn darauf aufmerksam gemacht, dass der Bahnhof ab 2026 ohnehin umgebaut werden sollte. Das hätte man anpassen sollen.

PRO BAHN: Bahn könnte Bahnsteig schneller erhöhen

Auch Joachim Barth von PRO BAHN Baden-Württemberg sagt, dass die Bahn das schneller hinbekommen könnte. So sei gerade in Esslingen bei Stuttgart der Bahnsteig erhöht worden. Denn während der Bauarbeiten für den digitalen Verkehrsknoten in Stuttgart müssten nun auch lange Fernzüge ersatzweise in Esslingen halten.

"Das ist innerhalb von ein paar Wochen gemacht worden. Aber je weiter von Stuttgart man weg ist, desto unwichtiger wird das anscheinend."

Bürgermeister: Knotenbahnhof Aulendorf abgehängt

Aulendorfs Bürgermeister Burth hält es für schade, dass am sogenannten Knotenbahnhof Aulendorf die Fahrgäste nicht in den ICE steigen können.

"Den Knotenbahnhof Aulendorf nutzen circa 7.000 bis 8.000 Personen täglich. Ich denke, hier wäre der richtige Halt gewesen für die Verteilfunktion Richtung Tübingen und ins Allgäu."

PRO BAHN: Mehr Fernzüge müssten in Oberschwaben halten

Unklar ist es, wie lange kein ICE in Aulendorf halten wird. Für viele Fahrgäste mag es verschmerzbar sein. Denn es fahren viele Regionalzüge die neuen ICE-Bahnhöfe etwa in Biberach oder Ravensburg an. Für PRO BAHN ist ein anderer Aspekt entscheidender. Wie die bisherige IC-Verbindung fährt der Zug jeweils nur einmal am Tag Richtung Innsbruck beziehungsweise Dortmund. Barth von PRO BAHN hält mehr Fernzüge auf der Strecke der Südbahn für nötig.

"Das ist für eine solche Strecke zu wenig. Für so einen Wirtschaftsraum wie Ravensburg, Friedrichshafen, Lindau. Die haben einfach mehr verdient."

Burth denkt aber, dass der ICE der Region langfristig erhalten bleibt. Der ICE fährt ab Sonntag täglich von Ravensburg jeweils um 12:49 Uhr in Richtung Dortmund und um 15:05 Uhr nach Innsbruck ab.