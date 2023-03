Rund 50.000 Menschen haben die Verbrauchermesse IBO in Friedrichshafen besucht. Aussteller und Messeleitung waren nach drei Jahren Corona-Pause zufrieden mit der Resonanz.

In Friedrichshafen ist am Sonntag die Verbrauchermesse IBO zu Ende gegangen. Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt. Das waren deutlich weniger als vor Corona: 2019 kamen mehr als 74.000 Menschen. Die Messeleitung zog trotzdem eine positive Bilanz und sprach in einer Mitteilung von einem geglückten Neustart. Fünf Tage lang präsentierten 364 Aussteller in den Messehallen Neues zu den Themen Urlaub, Garten, Bauen und Wohnen.

Neben der IBO waren drei weitere Messen mit an Bord: "Urlaub Freizeit Reisen", "Neues BauEn" und "Garten & Ambiente Bodensee". Von Ausstellerseite hieß es, man habe viele Gespräche geführt und gute Geschäfte gemacht - sowohl mit Bestandskunden als auch mit neuen Kunden. Die Umsatzerwartungen seien teilweise übertroffen worden.

Show-Vergnügen mit Schattenspielen

Besonders auffallend, so die Messe in ihrer Bilanz, sei das fachspezifische Interesse des Publikums gewesen, zum Beispiel für Naturbaustoffe. Ein besonderer Höhepunkt für die Besucher sei die "Moving Shadows" Show gewesen.

Im kommenden Jahr feiern die Messe Friedrichshafen und die IBO ihr 75-jähriges Bestehen.