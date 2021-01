Der Reisemobilhersteller Hymer will am Standort in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) 170 neue Arbeitsplätze schaffen. Das teilte das Unternehmen mit. Hymer profitiert vom Camping-Boom in der Corona-Pandemie und erweitert seine Produktion. Bis zum kommenden Frühjahr sollen die neuen Arbeitsplätze für Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen entstehen. Man sei stolz, in der Region neue Arbeitsplätze zu schaffen, so die Geschäftsführung. Hymer und die ganze Caravan-Branche blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Allein im November zählten die deutschen Hersteller laut des Caravan Industrie Verbands über 90 Prozent mehr Zulassungen als im Vorjahresmonat. Hymer ist eine von knapp 20 Caravan-Marken der Erwin Hymer Group.