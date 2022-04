Hymer kooperiert mit Ford

Die Erwin Hymer Gruppe baut künftig auch Ford-Transit-Fahrzeuge zu Reise- und Freizeitmobilen um. Laut der Gruppe mit Sitz in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) wurde dazu ein Liefervertrag mit der Ford-Werke GmbH in Köln abgeschlossen und eine strategische Partnerschaft vereinbart. Diese soll Lieferengpässe abfedern. Denn seit acht Jahren boomt die Reisemobilbranche. Doch die rund 20 Firmen der Hymer-Gruppe können die Nachfrage nicht befriedigen. Ihnen fehlen Basisfahrzeuge, um sie zu Reisemobilen oder Campingbussen umzubauen. Firmen wie Fiat oder Citroen können aufgrund der Halbleiterkrise nicht genügend liefern. Deshalb soll Ford als zusätzlicher Lieferant die Lücke nun schließen. Laut einer Mitteilung liefert Ford bis 2024 in mehreren Tranchen Fahrzeuge der Transit-Baureihe an die Hymer-Firmen. Zudem werde man von Ford in die Weiterentwicklung der Fahrzeuge eingebunden, um sie auf künftige Bedürfnisse in der Reisemobilbranche abzustimmen, so die Erwin Hymer Gruppe.