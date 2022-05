Leidenschaft fürs Hut-Tragen beim Hut-Tag in Lindenberg

Die Stadt Lindenberg im Allgäu (Kreis Lindau) begeht nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder ihren traditionellen Hut-Tag. Dabei wird auch die Deutsche Hutkönigin gewählt.

Fünf Kandidatinnen im Alter zwischen 32 und 61 Jahren stellen sich zur Wahl, um die Jury von ihrer Leidenschaft fürs Hut-Tragen zu überzeugen, teilte das Kultur- und Gästeamt Lindenberg mit. Die derzeitige Hutkönigin war wegen der Corona-Pandemie vier statt zwei Jahre im Amt.

"Wir sind gespannt, auf welches Haupt die hochkarätig besetzte Jury den königlichen Hut in diesem Jahr setzen wird."

Bürgermeister Eric Ballerstedt wird bei dieser Aufgabe unterstützt von der Leiterin des Deutschen Hutmuseums, Angelika Schreiber, von der Gründerin der Manufaktur für Caps und Mützen "Robin", Martina Riedle, der beliebten Schauspielerin ChrisTine Urspruch aus Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) und dem Schönheitschirurgen Werner Mang aus Lindau.

Hutmarkt vor den Türen des deutschen Hutmuseums

Mit dem Hut-Tag feiert die Stadt Lindenberg ihre jahrhundertealte Hut-Tradition. So gab es mehr als 30 Hersteller von Strohhüten Ende des 19. Jahrhunderts in der Stadt. Am Hut-Tag am Sonntag gibt es einen Hutmarkt mit Hutanbietern und Modistinnen aus dem ganzen Land, direkt vor den Türen des Deutschen Hutmuseums. In diesem Jahr sogar mit Hüten, die auf Fahrradhelmen zu tragen sind. Außerdem bietet das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg Mitmach-Aktionen, in der Stadt ist Live-Musik geplant.

Einzelhandel am Sonntag geöffnet

Lebendig ist dieser besondere Sonntag in Lindenberg auch, weil der Einzelhandel seine Türen öffnet und mit verschiedenen Aktionen von 12 bis 17 Uhr zum bunten Treiben in der Stadt beiträgt. Genauso wie ein Oldtimer-Treffen, das die Hauptstraße in eine stilvolle Kulisse für die Flaneure des Hut-Tages verwandelt. Für Kinder gibt es darüber hinaus in der Stadt verteilt einen Bilderbuch-Spaziergang der Stadtbücherei, Karussell, Bungee-Trampolin, Kindereisenbahn sowie Kinderschminken und Hüte-Basteln.