Hundewiese in Friedrichshafen ist eröffnet

Frei herumlaufen ohne Leine - das ist Hunden in vielen Städten und Gemeinden nicht erlaubt, zumindest nicht überall. In Friedrichshafen ist am Montag eine eigens eingezäunte Wiese eröffnet worden.

Auf der Wiese im Osten von Friedrichshafen können sich seit Montag die Hunde austoben und spielen - ganz ohne Leinenpflicht. 1.500 Quadratmeter ist die Wiese beim Skaterpark groß. Ein Zaun in Höhe von 1,60 Meter sorgt dafür, dass die Tiere ungestört toben können. Auch eine Sitzbank für die Halter, Müllbehälter und eine Hundetoilette gehören zum Park. Hundewiese ist Initiative von Hundehaltern 20.000 Euro hat die Stadt investiert. Die laufende Pflege teilt sich die Stadt mit der Hundewiesen-Initiative, einem Zusammenschluss von Hundehaltern, die sich für eine solche Einrichtung in Friedrichshafen stark gemacht und eine Petition gestartet hatten. Der Gemeinderat hatte einem entsprechenden Antrag schließlich zugestimmt. Auf der Hundewiese können die Vierbeiner nun ohne Leine spielen und tollen. Aktuell sind in Friedrichshafen nach Angaben der Stadt rund 1.900 Hunde gemeldet.