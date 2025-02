per Mail teilen

Friedrichshafen bekommt eine Hundewiese, auf der die Tiere ohne Leine tollen und spielen dürfen. Das hat der Gemeinderat am Montag mehrheitlich beschlossen.

Für Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer in Friedrichshafen soll es bald einen Treffpunkt geben: Eine Hundewiese mitten in der Stadt. Der Gemeinderat hat am Montag endgültig einem Antrag der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) und der Petition einer Bürgerinitiative zugestimmt.

Initiative: Hunde sollen sich artgemäß bewegen können

Hunde ohne Leine in einem eingezäunten Bereich spielen und tollen lassen, ohne dass sich Passanten dadurch gestört fühlen. Das ist das Ziel der ÖDP-Fraktion und der Bürgerinitiative Hundewiese gewesen. Denn überall sonst in Friedrichshafen müssen Halterinnen und Halter ihre Hunde anleinen. Auf der Wiese sollen die Tiere laut der Initiative sich artgemäß bewegen können, ohne Einschränkung.

Die Initiative hatte für die Hundewiese eine Petition gestartet und der Stadtverwaltung vor einem Jahr knapp 900 Unterschriften übergeben. Die Fläche soll nun neben Fläche der Skateranlage im Osten der Stadt entstehen.

Hundewiese in Friedrichshafen kostet etwa 20.000 Euro

Bevor Hunde und Halter die Wiese nutzen können, muss sie noch eingezäunt sowie Mülleimer, Hundetoilette und Sitzbank aufgestellt werden. Das kostet einmalig etwa 20.000 Euro. Außerdem werden Mitarbeiter der Stadt regelmäßig die Grünfläche mähen und den Müll beseitigen. Die Bürgerinitiative hat sich bereit erklärt, den sogenannten Grünschnitt am Zaun und an der Sitzbank zu übernehmen.