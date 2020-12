Die Polizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A96 bei Lindau in einem Kofferraum neun Hundewelpen in Transportboxen gefunden. Zwei Männer im Alter von 43 und 49 Jahren wollten die Tiere von Bulgarien in die Schweiz bringen, teilte Polizei am Dienstag mit. Die Hunde hätten nicht die nötige Tollwutimpfung und es fehlten Dokumente für die Tiere. Die Polizei beschlagnahmte die neun Hundewelpen.