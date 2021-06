per Mail teilen

In Ravensburg haben am späten Freitagabend mehrere Hundert junge Menschen gefeiert und damit gegen die Corona-Verordnung verstoßen.

Nach Angaben der Polizei trafen sich zwischen 300 und 400 Menschen aus Ravensburg und der Umgebung zunächst unterhalb der Veitsburg.

Gut ein Dutzend Beamte der Polizei und des Ordnungsamtes waren im Einsatz und erteilten Platzverweise, sagte ein Polizeisprecher dem SWR am Samstag. Einige der Teilnehmenden reagierten darauf mit Beleidigungen.

Kleine Gruppen zogen durch die Innenstadt

Die Feiernden teilten sich in der Folge in mehrere kleinere Gruppen auf und zogen bis in die Nacht hinein durch die Ravensburger Innenstadt. Den Angaben zufolge wurden dabei die Kennzeichen eines Einsatzfahrzeugs gestohlen.