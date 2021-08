In Baden-Württemberg sind die Einnahmen aus der Hundesteuer im vergangenen Jahr gestiegen. Fast 48 Millionen Euro und damit knapp vier Prozent mehr als im Vorjahr wurden in die öffentlichen Kassen gespült, so die Zahlen des statistischen Landesamtes. Die höchsten Hundesteuer-Einnahmen in der Region Bodensee-Oberschwaben hat die Stadt Konstanz mit gut 274.000 Euro. Die Steuereinnahmen in den Städten Ravensburg und Friedrichshafen lagen jeweils bei rund 165.000 Euro.