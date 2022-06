Hunde verletzen Kind in Rot an der Rot schwer

Zwei Hunde haben am Sonntag in Rot an der Rot im Kreis Biberach ein Kind gebissen und schwer verletzt. Die Halterin soll nach Angaben der Polizei geflüchtet sein.

In Spindelwag, einem Ortsteil von Rot an der Rot, ist ein fünfjähriger Junge am Sonntag von zwei Hunden angegriffen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, spielte der Junge um die Mittagszeit mit anderen Kindern auf einer Insel am Staudamm in Spindelwag. Plötzlich seien zwei Schäferhunde aus dem Gebüsch heraus auf den Jungen losgegangen. Sie hätten ihn in die Beine gebissen und schwer verletzt. Dem Vater sei es gelungen, die Hunde von seinem Kind zu trennen.

Polizei Ochsenhausen sucht Zeugen

Laut Polizei bemerkte die Halterin der Hunde den Vorfall wohl. Sie habe aufgelöst gewirkt und zugesichert, Hilfe zu holen. Doch stattdessen soll sie laut Zeugenaussagen mit ihren beiden Schäferhunden die Flucht ergriffen haben - und mit ihrem Auto davon gefahren sein. Der Fünfjährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.