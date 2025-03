Ein Hund ist am Dienstagmorgen in Konstanz ausgesetzt worden. Der Spitz-Mischling war an einem Poller mit einem "zu verschenken"-Schild angeleint. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstag ist im Konstanzer Stadtteil Paradies ein Hund ausgesetzt worden. Eine Passantin entdeckte den Spitz-Mischling, der mit einem "zu verschenken"-Schild an einem Poller angeleint war. Neben dem Hund standen zwei Schalen mit Futter und Wasser, so die Polizei Konstanz. In einer Tasche wurden ein bulgarischer Heimtierausweis sowie Unterlagen eines Tierarztes gefunden. Daraus ergeben sich laut Polizei auch Hinweise auf die Besitzerin.

Dieser Hund ist am Dienstagmorgen in Konstanz ausgesetzt worden. Der Text auf dem Schild: "1 Hund Mit 2 Rucksäcken + seinen Sachen drin zu verschenken". Pressestelle Polizeipräsidium Konstanz

Polizei nimmt ausgesetzten Hund in Obhut

Die Polizei nahm den Hund in Obhut und brachte ihn ins Tierheim. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Aussetzen des Hundes gesehen oder die ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe wahrgenommen haben, um Hinweise. Der Halterin droht eventuell ein Bußgeld, so ein Sprecher der Polizei gegenüber dem SWR. Das Tierheim Konstanz wollte sich gegenüber dem SWR nicht zu dem Fall äußern. Eine Abgabe des Tieres vor Ort hätte die Besitzerin 200 Euro gekostet.