Die Polizei warnt Hundebesitzer auf der Reichenau (Kreis Konstanz) vor Hundegiftködern. In den vergangenen zwei Wochen sei es zu zwei Vorfällen in Mittelzell gekommen. Dabei sei ein Hund gestorben. Um welche Art von Giftködern es sich handelte, konnten weder Besitzer noch Tierarzt sagen, heißt es in der Polizeimitteilung.