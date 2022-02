In Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) ist eine schwer verletzte Schäferhündin in einem Bachbett gefunden worden. Sie musste eingeschläfert werden. Laut Polizei stammten ihre Verletzungen von einem Wohnmobilbrand fünf Tage zuvor. Dort habe sich Fett in einer Pfanne entzündet, beim Löschversuch des 51-jährigen Eigners setzte es Hündin und Fahrzeug in Brand. Beim Löschversuch verlor er das Tier aus den Augen.