Laupheimer Hubschraubergeschwader übt Nachtflüge

Das Hubschraubergeschwader 64 der Bundeswehr in Laupheim übt wieder verstärkt Nachtflüge. Betroffen von Lärm durch Tiefflüge sind Anwohner in der Region zwischen Ulm und Biberach.

Mit der früher einsetzenden Dunkelheit im Herbst beginnt das Hubschraubergeschwader 64 der Bundeswehr in Laupheim wieder verstärkt mit Übungsflügen in der Nacht. Vor allem durch Tiefflüge könne es zu Lärmbelästigungen zwischen Laupheim, Biberach und Ulm kommen, heißt es in einer Mitteilung. Die Bundeswehr bittet die Bevölkerung um Verständnis. Das Hubschraubergeschwader übt die Nachtflüge generell verstärkt in der dunkleren Jahreszeit. So könne man früher am Abend starten und die nächtliche Lärmbelästigung geringer halt, teilt die Bundeswehr mit.

SWR-Reporter Johannes Riedel über die Nachtflüge des Hubschraubergeschwaders 64 in Laupheim:

Auslandseinsätze in Afrika

Die Laupheimer Besatzungen trainieren sowohl für den militärischen Einsatz als auch für die Katastrophenhilfe. Zu den Aufgaben des Geschwaders zählt der taktische Lufttransport von Personal und Material, der Transport von Verletzten sowie der Schutz deutscher Staatsangehöriger im Ausland. Aktuell ist das Geschwader bei zwei Auslandseinsätzen der Bundeswehr in der Sahelregion im Norden Afrikas aktiv.

2.700 Soldaten und zivile Mitarbeiter

Das Hubschraubergeschwader 64 ist laut Bundeswehr der größte fliegende Verband der Luftwaffe. Neben Laupheim gibt es in Deutschland drei weitere Standorte des Hubschraubergeschwaders. Insgesamt arbeiten rund 2.700 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten.