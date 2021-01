Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) in Konstanz verzichtet in diesem Wintersemester wegen der Corona-Pandemie auf Präsenzprüfungen. Es seien alternative Prüfungsformen geplant wie Hausarbeiten und online-Formate, heißt es in einer Mitteilung. Die HTWG zählt nach eigenen Angaben zu den ersten Hochschulen im Land, die coronabedingt auf Präsenzprüfungen verzichten. Prüfungsbeginn ist am 30. Januar.