Die Handballer der HSG Konstanz haben gegen Fürstenfeldbruck verloren. Das Auswärtsspiel in der 2. Handball-Bundesliga am Freitagabend endete mit 26 zu 25. Die Konstanzer Mannschaft sei stark dezimiert gewesen, heißt in einer Mitteilung des Vereins. Am Mittwoch empfängt die HSG Konstanz den TV Großwallstadt zum nächsten wichtigen Duell in der Schänzlehalle.