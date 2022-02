Meistertitel für die Handballer der HSG Konstanz

per Mail teilen

Die Handballer der HSG Konstanz haben vier Spieltage vor Ende der Saison die Meisterschaft in der Dritten Liga geholt.

Das Team von Trainer Jörg Lützelberger schlug Samstagabend in der Konstanzer Schänzlehalle den SV Salamander Kornwestheim nach Verlängerung knapp mit 26:25. Es sei ein Krimi gewesen, man habe bis zur letzten Sekunde gekämpft, so ein Sprecher des Handballteams. Entsprechend groß sei die Freude bei Spielern, Fans und bei ihm selbst, sagte Trainer Lützelberger dem SWR.

Die HSG Konstanz feiert ihren Meistertitel. HSG/Peter Pisa

Dramatische Schlussminuten

Die letzten zehn Spielminuten waren nichts für schwache Nerven. Konstanz musste am Ende in doppelter Unterzahl agieren. Lützelberger nahm 17 Sekunden vor Schluss die Auszeit. Nach Wiederanpfiff blieb den Gastgebern nur noch ein Pass, der kam zu Joschua Braun. Der Linkshänder hämmerte den Ball aus zehn Metern über den Block in den Giebel – 26:25 Endstand. Großer Jubel und Ekstase auf den Rängen.

Joschua Braun sorgte mit seinem Treffer in letzter Sekunde für den Sieg. HSG/Peter Pisa

Bierdusche für Trainer Lützelberger

Die Stimmung nach dem hart erkämpften gegen den bisherigen Tabellenvierten war ausgelassen. Die Spieler rannten wild durch die Halle und ließen ihren Emotionen freien Lauf. 800 Fans feierten frenetisch ihre Mannschaft.Trainer Lützelberger bekam von seinen Spielern eine Bierdusche.

Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde

Die HSG Konstanz hat in der laufenden Saison in 19 Spielen 19 Siege geholt und bereitet sich nun auf die Aufstiegsrunde für die 2. Liga vor. Lützelberger sagte, man wolle jetzt noch einen drauflegen, Gas geben und das Maximale herausholen.

"Alle haben den Traum, diese Aufstiegsrunde so zu gestalten, dass wir in die Finalspiele kommen. Das ist unser großes Ziel."

Die Aufstiegsrunde für die 2. Handball-Bundesliga beginnt am 27. März. Termine sowie Infos zum Modus der Aufstiegsrunde und den Tickets werden in den kommenden Tagen auf der Homepage der HSG Konstanz veröffentlicht.