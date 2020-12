per Mail teilen

Nix zu holen gab's gestern für die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz bei ihrem Auswärtsspiel in Lübeck. Gegen den VfL Lübeck-Schwartau unterlagen sie deutlich mit 26:21. Damit steht die HSG nach acht Spielen und nur vier Punkten auf Rang 15 in der Tabelle. Die Konstanzer schauen jetzt nach vorne. Am kommenden Freitag spielen sie gegen den Tabellensiebzehnten Hüttenberg und hoffen dort auf wichtige Punkte.