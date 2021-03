per Mail teilen

Das war eine deutliche Niederlage für die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz am Sonntag in Dessau: Das Team vom Bodensee verlor auswärts mit 37:31 Toren. Entsprechend enttäuscht zeigte sich Trainer Daniel Eblen nach dem Spiel. Da dürften alle vom Verein mehr erwarten, so der Coach. Das Team steht nach der Niederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz.