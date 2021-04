per Mail teilen

Der Handball-Zweitligist HSG Konstanz hat bei seinem Auswärtsspiel am Wochenende gegen Ferndorf ein Unentschieden erzielt. Die HSG hatte lange geführt, geriet dann in Rückstand und schaffte erst wenige Sekunden vor Schluss den Ausgleich. Die Konstanzer liegen in der Tabelle auf Rang 15.