HSG Konstanz startet zu Testspielreise

Die Handballer der HSG Konstanz sind am Freitag zu einer Testspielreise nach Nordrhein-Westfalen aufgebrochen. Damit will sich die Mannschaft auf die zweite Bundesliga vorbereiten.

Die HSG Konstanz bestreitet vor dem Saisonstart in der zweiten Handball-Bundesliga einige Testspiele in Nordrhein-Westfalen. Die Mannschaft soll viel Zeit miteinander verbringen und als Team noch enger zusammenwachsen: Das ist laut der HSG ein Ziel der Testspielreise. Außerdem sollen sich die Spieler auf den Alltag in der zweiten Bundesliga vorbereiten, in dem laut Verein viele Auswärtsreisen anstehen und starke Gegner erwartet werden.

Diese Spiele stehen für die HSG an

Die HSG spielt am Wochenende Testspiele gegen den Erstligisten Bergischer HC und gegen Drittligist TuSEM Essen II. Das erste Pflichtspiel steht Ende August an. Dann trifft die HSG im Pokal zu Hause auf den VfL Gummersbach. Die Handballer vom Bodensee gelten in dem Pokalspiel als Außenseiter. Die Saison in der zweiten Bundesliga startet dann gut eine Woche später mit einem Auswärtsspiel in Coburg.

Aufstieg in die zweite Liga

Die HSG war Ende Mai in einem spannenden Spiel, trotz einer Niederlage gegen den Wilhelmshavener HV, in die zweite Handball-Bundesliga aufgestiegen.