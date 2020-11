Der Handball-Zweitligist HSG Konstanz ist durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten. Wegen der Geisterspiele fehlt es an Einnahmen. Jetzt startet der Verein eine Spendensammlung im Internet.

Die Situation sei existenzbedrohend für die HSG Konstanz, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Grund seien die steigenden Kosten, unter anderem durch die mindestens wöchentliche Corona-Testung der Mannschaft und des Umfeldes. Hinzu kämen drastisch eingebrochene Einnahmen durch die Geisterspiele. Damit sei der Verein als Ganzes gefährdet - nicht nur der Spielbetrieb in der zweiten Liga, auch die Sportangebote für Kinder und Jugendliche. Spendenziel sind 40.000 Euro Jetzt setzt der Verein auf die Solidarität seiner Fans. Unter dem Motto "Gemeinsam zurück in die Schänzle-Hölle" startet der Verein ein Crowdfunding, eine Art Spendensammlung im Internet. Bis Mitte Dezember sollen 40.000 Euro gesammelt werden, um das Überleben der HSG zu sichern. Nur wenn die Summe zusammenkomme, so der Verein, fließe das Geld an die HSG. Gelingt das nicht, bekommen alle Unterstützer ihr Geld wieder zurück, versichert der Verein. Prämien für jede Spende Für die Teilnehmer gibt es Dankeschön-Prämien: Wer beispielsweise 20 Euro spendet, kann sich eine limitierte Sonderedition des HSG-Fanschals sichern. Für 250 Euro gibt es einen exklusiven Blick hinter die Kulissen bei einem Heimspiel. Die Prämien, darunter auch Gutscheine der Vereins-Sponsoren, sollen in den kommenden Wochen weiter aufgestockt werden.