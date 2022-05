Bei den Handballern der HSG Konstanz geht es beim Hinspiel des Finales am Sonntag Abend in Wilhelmshaven an der Nordsee um den Aufstieg von der dritten in die zweite Bundesliga. Dafür brauchen die Konstanzer zwei Siege oder einen Sieg und ein Unentschieden. Das Rückspiel findet dann nächsten Samstag in der Konstanzer Schänzle Halle gegen den Wilhelmshavener HV statt.