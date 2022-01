per Mail teilen

In der dritten Liga haben die Handballer der HSG Konstanz ihren 15. Sieg im 15. Spiel eingefahren: Gegen den TV Plochingen siegte die HSG am Samstag auswärts mit 33:29. Damit stehen die Konstanzer mit 30:0 Punkten souverän an der Tabellenspitze und vergrößerten den Vorsprung auf den jetzigen Verfolger Pfullingen auch noch auf sechs Zähler.